Roma, tornano le Arance della Salute di Fondazione Airc. Le piazze dove acquistarle (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sabato 29 gennaio tornano nelle piazze le Arance della Salute con il primo appuntamento dell'anno di raccolta fondi di Fondazione Airc (Airc.it). Ventimila volontari distribuiscono reticelle da 2,5 kg di Arance rosse coltivate in Italia a fronte di una donazione di 10 euro. Per fare un pieno di Salute aggiuntivo, sono disponibili anche marmellata d'arancia in vasetto da 240 gr (6 euro) e miele millefiori in vasetto da 500 gr (7 euro). Insieme ai prodotti viene offerta una speciale guida con sane e gustose ricette a base d'arancia, firmate da Chef in Camicia, GNAMBOX e Singerfood, e un approfondimento sulla dieta vegetariana. In copertina la testimonial Roberta Capua. A Roma e provincia i nostri ...

