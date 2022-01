Quirinale | centrodestra non vota | si astengono 441 su 453**

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - Come annunciato i grandi elettori delsi sono astenuti nel quarto scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica. Non hanno ritirato la scheda in 441 rispetto ai 453 tra senatori, deputati e delegati regionali.

"Davanti a questa situazione di difficoltà - ha affermato il leader di Italia Viva - trovo irresponsabile questo atteggiamento deldi non partecipare al voto. È un atteggiamento non all'......dunque sia una conta che una prova di compattezza e in quest'ottica la via scelta dal...palese una strategia necessaria per serrare le fila del suo gruppo elettorale per ilin ...Tensione in Aula tra i capigruppo della Lega Tensione palpabile nella Lega durante il voto per il Quirinale. L'astensione del centrodestra, scelta presa per evitare spaccature nel segreto dell'urna, ...Preferenze anche per il magistrato Nino Di Matteo. Il centrodestra si astiene, si susseguono gli incontri tra i leader dei partiti ...