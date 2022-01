Proprio perché sa che i tifosi sono elettori, il Governo non concede soldi al calcio (Di giovedì 27 gennaio 2022) «Quando il Governo capirà che 25 milioni di tifosi sono 25 milioni di italiani ed elettori, forse il calcio verrà considerato in maniera diversa». È la dichiarazione rilasciata oggi da Aurelio De Laurentiis al termine dell’assemblea della Lega Serie A. È l’ennesimo episodio del film che va in scena da quasi due anni: il calcio italiano che piange miseria. calcio italiano che accomoda i bilanci con il sistema delle plusvalenze, che consente di sopravvivere a società che in qualsiasi altro contesto sarebbero già con i libri in tribunale. Un sistema in cui, come se nulla fosse, società sull’orlo del fallimento, da un giorno all’altro acquistano un calciatore per 75 milioni e si preparano a pagare una maxi-commissione di 18 milioni al procuratore del professionista. Un ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 27 gennaio 2022) «Quando ilcapirà che 25 milioni di25 milioni di italiani ed, forse ilverrà considerato in maniera diversa». È la dichiarazione rilasciata oggi da Aurelio De Laurentiis al termine dell’assemblea della Lega Serie A. È l’ennesimo episodio del film che va in scena da quasi due anni: ilitaliano che piange miseria.italiano che accomoda i bilanci con il sistema delle plusvalenze, che consente di sopravvivere a società che in qualsiasi altro contesto sarebbero già con i libri in tribunale. Un sistema in cui, come se nulla fosse, società sull’orlo del fallimento, da un giorno all’altro acquistano un calciatore per 75 milioni e si preparano a pagare una maxi-commissione di 18 milioni al procuratore del professionista. Un ...

