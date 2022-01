Piccoli e Pellegri, due outsiders su cui puntare: pronti a sbocciare di nuovo (Di giovedì 27 gennaio 2022) Due giovani attaccanti hanno cambiato squadra nel corso di questa sessione di mercato. Piccoli e Pellegri, da Atalanta e Milan, si sono trasferiti a Genoa e Torino, per cercare maggiore minutaggio e ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 27 gennaio 2022) Due giovani attaccanti hanno cambiato squadra nel corso di questa sessione di mercato., da Atalanta e Milan, si sono trasferiti a Genoa e Torino, per cercare maggiore minutaggio e ...

Ultime Notizie dalla rete : Piccoli Pellegri Piccoli e Pellegri, due outsiders su cui puntare: pronti a sbocciare di nuovo Due giovani attaccanti hanno cambiato squadra nel corso di questa sessione di mercato. Piccoli e Pellegri, da Atalanta e Milan, si sono trasferiti a Genoa e Torino, per cercare maggiore minutaggio e più propensione al gol. In comune hanno anche l'anno di nascita: entrambi sono del 2001. ...

