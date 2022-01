Papa Francesco ai genitori: “Non condannate i figli gay” (Di giovedì 27 gennaio 2022) CITTA’ DEL VATICANO – Papa Francesco chiede ai genitori di non condannare “mai” i propri figli, e di non farlo neanche per i loro orientamenti sessuali. Parole chiare e decisamente molto importanti, in quanto dense di significato. Uno sguardo rivolto verso il mondo Lgbt che conferma quella linea indicata dal pontefice già diverso tempo fa, e che ha portato parecchie diocesi e parrocchie ad aprirsi a questo mondo. Non è giusto discriminare i gay, e il Papa adesso ha voluto ufficialmente ribadirlo, dicendolo a chiare lettere. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 27 gennaio 2022) CITTA’ DEL VATICANO –chiede aidi non condannare “mai” i propri, e di non farlo neanche per i loro orientamenti sessuali. Parole chiare e decisamente molto importanti, in quanto dense di significato. Uno sguardo rivolto verso il mondo Lgbt che conferma quella linea indicata dal pontefice già diverso tempo fa, e che ha portato parecchie diocesi e parrocchie ad aprirsi a questo mondo. Non è giusto discriminare i gay, e iladesso ha voluto ufficialmente ribadirlo, dicendolo a chiare lettere. L'articolo L'Opinionista.

