No Green Pass occupano l' Aula Magna del Rettorato a Torino

Advertising

VittorioSgarbi : Draghi, ascoltami: cancella il “Green Pass”! - VittorioSgarbi : Pure Israele cancella il 'Green Pass'. Hanno 'scoperto' che si ammalano anche i vaccinati! Cosa aspetta il nostro G… - AlbertoBagnai : Me lo ricordavo diverso: - Io60921058 : RT @BelpietroTweet: Sileri minaccia di rendere la vita difficile ai non vaccinati «perché sono un pericolo». Una panzana, già ripetuta a Mo… - marylu_1973_ : RT @MT_Meli_: La classe politica che commemora coralmente la Giornata della Memoria è la stessa che ha imposto al paese un certificato segr… -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass

il Resto del Carlino

Ieri sera, a bordo di un treno regionale per Scauri, un uomo sprovvisto disi è barricato all'interno di uno dei bagni del convoglio nel tentativo di poter viaggiare sul mezzo. Stando a quanto riportato da Adnkronos , l'episodio si è verificato alla stazione di ...... niente più lezioni in modalità remoto per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado guariti da non più di sei mesi o vaccinati, allungamento a tempo indeterminato delper chi ha ...Griglia Timeline Grafo ...Siamo subissati di attività per i contagiati che dobbiamo seguire durante l’isolamento o le quarantene e che non sanno cosa devono fare, o che una volta guariti non ricevono il green pass».