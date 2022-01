Neymar: «Dopo lo scontro con Zuniga del 2014 ho rischiato di non poter camminare più» (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nel documentario “Neymar: il caos perfetto”, Neymar ha raccontato che nel 2014 ha rischiato di non poter più camminare. A quell’epoca era del Barcellona: non poté giocare la semifinale del Mondiale (persa dal Brasile per 1-7 contro la Germania) per un infortunio causatogli dall’ex Napoli Camilo Zuniga, uno scontro di gioco che gli causò la frattura di una vertebra. “Ho preso il pallone e ho sentito un crampo al piede. Non potevo girarmi. Ho iniziato a piangere. Il dottore è venuto a trovarmi e mi ha detto: ‘Ho una notizia per te. Una buona e una cattiva. La cattiva notizia è che sei fuori dai Mondiali. La buona notizia è che sei stato a due centimetri di distanza dal non camminare mai più.” Si trattò del suo primo infortunio serio. ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nel documentario “: il caos perfetto”,ha raccontato che nelhadi nonpiù. A quell’epoca era del Barcellona: non poté giocare la semifinale del Mondiale (persa dal Brasile per 1-7 contro la Germania) per un infortunio causatogli dall’ex Napoli Camilo, unodi gioco che gli causò la frattura di una vertebra. “Ho preso il pallone e ho sentito un crampo al piede. Non potevo girarmi. Ho iniziato a piangere. Il dottore è venuto a trovarmi e mi ha detto: ‘Ho una notizia per te. Una buona e una cattiva. La cattiva notizia è che sei fuori dai Mondiali. La buona notizia è che sei stato a due centimetri di distanza dal nonmai più.” Si trattò del suo primo infortunio serio. ...

