Nazionale | Alessio Cragno indisponibile | il portiere torna a Cagliari

(Di giovedì 27 gennaio 2022)ha lasciato Coverciano e lo stage delladi Roberto Mancini. Ildelinfatti è risultatoper l’allenamento di oggi e ha fatto così ritorno in Sardegna dove nelle prossime ore sarà nuovamente a disposizione dello staff rossoblu in vista della ripresa del campionato quando il, reduce dal pareggio con la Fiorentina, farà visita all’Atalanta. SportFace.

Advertising

Azzurri : ?? Indisponibili Alessandro #Bastoni e Giorgio #Scalvini, convocati Alessio #Romagnoli, Caleb #Okoli e Gian Marco… - sportface2016 : #Nazionale #Cagliari Alessio #Cragno lascia lo stage di Coverciano - Alessio_LK : RT @Azzurri: ?? Gli #Azzurri in azione a #Coverciano ?? #Nazionale ???? #VivoAzzurro - PesceFrancesco1 : RT @Azzurri: ?? Indisponibili Alessandro #Bastoni e Giorgio #Scalvini, convocati Alessio #Romagnoli, Caleb #Okoli e Gian Marco #Ferrari #… - januar_theda : RT @Azzurri: ?? Indisponibili Alessandro #Bastoni e Giorgio #Scalvini, convocati Alessio #Romagnoli, Caleb #Okoli e Gian Marco #Ferrari #… -

Ultime Notizie dalla rete : Nazionale Alessio

'L'azienda - spiegano Simone Marinelli , coordinatoreautomotive per la Fiom - Cgil e Ciro D', segretario generale Fiom - Cgil Bari - ha presentato un piano di richieste da ......scolastici starebbero accusando il governatore Nicola Zingaretti e l'assessore alla Sanità...gravano sulla didattica Ad affermarlo all'AdnKronos è il presidente dell'associazionedei ...Alessio Cragno ha lasciato Coverciano e lo stage della Nazionale di Roberto Mancini. Il portiere del Cagliari infatti è risultato indisponibile per l’allenamento di oggi e ha fatto così ritorno in ...Secondo quanto riportato da SportMediaset, Alessio Cragno, portiere del Cagliari è risultato indisponibile per l'allenamento e ha lasciato il ritiro della Nazionale a Coverciano. Il portiere del Cagli ...