Milan | rinnovo Kessie difficile | sarà il terzo addio illustre a zero?

Advertising

cmdotcom : #Milan, accordo totale con #Hernandez per il rinnovo: la promessa, i dettagli e quando può arrivare l’ufficiali… - AntoVitiello : #Hernandez: 'Sono molto contento al #Milan, stiamo discutendo sul rinnovo del mio contratto e le cose procedono mol… - mirkocalemme : Il #Milan sta per chiudere il rinnovo di #Theo. La trattativa prosegue senza alcun intoppo e c'è volontà di chiude… - Daniele20052013 : Torino, a breve potrebbe arrivare il rinnovo di Bremer - CalcioNews24 : #Torino, a breve potrebbe arrivare il rinnovo di #Bremer -

Ultime Notizie dalla rete : Milan rinnovo

... l'accordo potrebbe arrivare entro poche settimane Torino concentratissimo suldi Gleison Bremer. Come aveva annunciato nelle scorse settimane il Presidente Urbano Cairo, la priorità del club ...... impegnato negli ottavi di finale contro l'Egitto Fiato sospeso alper Franck Kessie . E non solo per i travagliati, ancorché inconcludenti colloqui per ildel contratto. Il ...“Grazie Fiorentina – Rocco uno di noi – la nostra succursale” sono solo alcuni dei commenti carini che ho letto, “Fiorentinentus – ZebraPark” le ...Ivan Perisic © LaPresse. L’esterno tedesco si era già accordato con il Newcastle ma la chiamata dei nerazzurri ha stravolto le carte in tavola: intesa col giocatore e, nelle u ...