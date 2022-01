Lulù Selassié pronta alla ribellione contro il Gf Vip 6 E intanto Manuel Bortuzzo…

Leggi su isaechia

(Di giovedì 27 gennaio 2022)è stanca che durante le puntate in diretta del Gf Vip 6 su Canale 5 si parli per la maggior parte del tempo del triangolo Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. La principessa, ieri, si è sfogata con le compagne d’avventura Sophie Codegoni e Francesca Salemme e vorrebbe sabotare questa dinamica del Grande Fratello. Di seguito, come riporta Biccy.it, le parole didette alle due gieffine: Già immagino la puntata di venerdì. Parleranno delle radio che abbiamo fatto, un pezzetto piccolo. Poi inizierà con la solita cosa. Io dico, ma perché non ci lasciano tutti in camera a parte loro e arriviamo in salotto quando hanno finito? Sì ci chiamano quando hanno fatto, perché non ce la faccio più. Quando parlano di loro tre vorrei sbattermi qualcosa in testa. Cioè sono seria, non ce la faccio. Alex con i suoi tweet del ca**o, ...