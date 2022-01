Lucca-Sassuolo, nuovo contatto: accelerata dei neroverdi (Di giovedì 27 gennaio 2022) Lucca Sassuolo, nuovo contatto: accelerata dei neroverdi. Gli emiliani stringono per il bomber del Pisa Il Sassuolo spinge per Lucca: secondo quanto riferito da Sky Sport domani ci sarà un nuovo contratto tra gli emiliani e il Pisa per l’attaccante classe 2000. La richiesta del club nerazzurro è di 15 milioni di euro inclusi i bonus, la valutazione del Sassuolo si aggira sui 10. C’è distanza tra domanda e offerta ma i buoni rapporti tra le due società potrebbero agevolare l’operazione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 27 gennaio 2022)dei. Gli emiliani stringono per il bomber del Pisa Ilspinge per: secondo quanto riferito da Sky Sport domani ci sarà uncontratto tra gli emiliani e il Pisa per l’attaccante classe 2000. La richiesta del club nerazzurro è di 15 milioni di euro inclusi i bonus, la valutazione delsi aggira sui 10. C’è distanza tra domanda e offerta ma i buoni rapporti tra le due società potrebbero agevolare l’operazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

