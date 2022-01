Le città più care d' Italia

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Nord e sudsono spesso agli antipodi per stili e costo della vita. Lo conferma l'indagine annuale del Codacons che ha analizzato il costo della vita nelle principaline mettendo a confronto prezzi e tariffe di un paniere di beni e servizi che va dalla carne all’ortofrutta, passando per dentisti, parrucchieri e bar. Il risultato è piuttosto scontato, sullana più cara, che si conferma sempre Milano (con grande cruccio dei milanesi). Napoli, all'estremo opposto è la più economica sul fronte della spesa alimentare, mentre Pescara risulta la più conveniente sul fronte delle tariffe dei servizi. Per gli alimenti a Milano per mangiare occorre spendere in media il 47% in più rispetto a Napoli: per l’acquisto di un paniere composto da ortofrutta, carne, pesce, pane, ecc. sotto ...