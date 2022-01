Lazio, Muriqi verso il Maiorca (Di giovedì 27 gennaio 2022) Forse è la volta buona. Vedat Muriqi potrebbe presto lasciare la Lazio. L’attaccante kosovaro è in trattativa con il Maiorca, l’unica società che, fin qui, ha avanzato una proposta concreta. Prestito oneroso e prestito con diritto di riscatto. Questa la formula con la quale la società spagnola sta convincendo la Lazio. Il club biancoceleste sembra aver abbassato le pretese. Non più l’obbligo di riscatto come condizione essenziale, basta anche il diritto, con un prestito oneroso alto, però. La formula sembra quella giusta, ora mancano gli ultimi step: le visite di Muriqi e la firma sul contratto. Tutto dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Con la cessione dell’attaccante, la Lazio sblocca l’indice di liquidità. L’ostacolo che la divida dal mercato in entrata sarà quindi presto superato. ... Leggi su italiasera (Di giovedì 27 gennaio 2022) Forse è la volta buona. Vedatpotrebbe presto lasciare la. L’attaccante kosovaro è in trattativa con il, l’unica società che, fin qui, ha avanzato una proposta concreta. Prestito oneroso e prestito con diritto di riscatto. Questa la formula con la quale la società spagnola sta convincendo la. Il club biancoceleste sembra aver abbassato le pretese. Non più l’obbligo di riscatto come condizione essenziale, basta anche il diritto, con un prestito oneroso alto, però. La formula sembra quella giusta, ora mancano gli ultimi step: le visite die la firma sul contratto. Tutto dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Con la cessione dell’attaccante, lasblocca l’indice di liquidità. L’ostacolo che la divida dal mercato in entrata sarà quindi presto superato. ...

