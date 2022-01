“La disposizione è decaduta”: la lettera di Pregliasco in cui si scusa con i pazienti a cui sono state rinviate le cure (Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma, 27 gen – “Egregio Direttore, dopo diversi giorni di polemiche nate in seguito a una disposizione a mia firma in qualità di direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi” si apre così la lettera di Fabrizio Pregliasco indirizzata al direttore de La Verità Maurizio Belpietro. Tale missiva è stata scritta dopo le controversie scaturite dalla circolare, firmata dal televirologo, che posticipava i ricoveri dei pazienti senza super green pass. Il professor Pregliasco si è dovuto arrendere all’evidenza, ovvero la sua stessa circolare mostrata da Mario Giordano a Fuori dal coro martedì scorso. Il documento recita testualmente: “Si ritiene necessario rivedere la programmazione degli interventi riservando l’attività a pazienti che possiedono il green pass ‘rafforzato’”. Lo stesso ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma, 27 gen – “Egregio Direttore, dopo diversi giorni di polemiche nate in seguito a unaa mia firma in qualità di direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi” si apre così ladi Fabrizioindirizzata al direttore de La Verità Maurizio Belpietro. Tale missiva è stata scritta dopo le controversie scaturite dalla circolare, firmata dal televirologo, che posticipava i ricoveri deisenza super green pass. Il professorsi è dovuto arrendere all’evidenza, ovvero la sua stessa circolare mostrata da Mario Giordano a Fuori dal coro martedì scorso. Il documento recita testualmente: “Si ritiene necessario rivedere la programmazione degli interventi riservando l’attività ache possiedono il green pass ‘rafforzato’”. Lo stesso ...

