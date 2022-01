La crescita di Insigne | un fattore che Caserta non potrà ignorare

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Aggancio delizioso sulla trequarti e scarico per Moncini. La finezza di Robertoalla mezz’ora di Alessandria-Benevento resta la giocata più bella di una partita maledetta per i giallorossi. L’attaccante toscano non avrebbe poi sfruttato il filtrante lasciando che l’azione si perdesse nel nulla, preludio al gol del vantaggio dei padroni di casa. Un raggio di sole nel pallido pomeriggio piemontese, un fascio di luce nel grigiore di una prestazione opaca, da archiviare in fretta. Il passo falso del Moccagatta ha bloccato – si spera solo parzialmente – il percorso didi una squadra che stava acquisendo una certa maturità anche grazie all’evoluzione di uno dei suoi giocatori più tecnici, bravo a ritrovarsi dopo un avvio di stagione dai tratti confusi. Proprio mentre il fratello Lorenzo stava ...

... la prima ' vittima' del new - deal è stato(subito dopo Manolas ceduto a dicembre per ...5 milioni ma per loro ci sono gli sgravi del decreto. Poi c'è Zielinski che è sul filo (ne ......e il periodo poco florido di. Chissà, potrebbe essere proprio lui la risorsa necessaria per permettere alla Nazionale di restare in gioco. RUOLO - Secondo alcuni, il rendimento in...ROMA (ITALPRESS) - "Ho visto una crescita della Juve come squadra, mentalità e voglia di soffrire: Dybala ha recuperato palla e fatto contrasti come non faceva da tempo, il Milan si è basato solo su g ...Furio Valcareggi, vulcanico agente e intermediario di mercato, ai microfoni dell’ emittente ufficiale del club azzurro, ha parlato dell’attaccante esterno del Frosinone, ma di proprietà del Napoli, Ze ...