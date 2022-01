Ita | Aponte | vogliamo gestire la società | sinergie per crociere e cargo

(Di giovedì 27 gennaio 2022) "Per noi la cosa principale è avere la maggioranza di Ita Airways. I tedeschi possono entrare come partner commerciale oppure anche come azionista di minoranza. Noila, ...

Advertising

GregPignataro : RT @sole24ore: ?? Chi è Gianluigi #Aponte, il capitano di #Msc con un patrimonio da oltre 10 miliardi che vuol comprare #Ita: - GiovanniCalcara : RT @sole24ore: ?? Chi è Gianluigi #Aponte, il capitano di #Msc con un patrimonio da oltre 10 miliardi che vuol comprare #Ita: - mrcfsn : RT @sole24ore: ?? Chi è Gianluigi #Aponte, il capitano di #Msc con un patrimonio da oltre 10 miliardi che vuol comprare #Ita: - sole24ore : ?? Chi è Gianluigi #Aponte, il capitano di #Msc con un patrimonio da oltre 10 miliardi che vuol comprare #Ita:… - NinoAiello7 : Chi è Gianluigi Aponte, il capitano di Msc con un patrimonio da oltre 10 miliardi che vuol comprare Ita - Il Sole 2… -

Ultime Notizie dalla rete : Ita Aponte

... i contatti naturalmente proseguono - ha spiegato- , è una grande società quotata e ha bisogno dei suoi tempi per decidere". Con, invece, "abbiamo esplicitato il nostro interesse al ...Funzionerà stavolta con le navi? Sullo stesso argomento: Il matrimonio tra Lufthansa esi farà. C'è la manifestazione d'interesse Così l'armatore, il secondo più ricco di Svizzera, vuole ...«Buongiorno come sta? «Bene e lei? A Sorrento tutto bene?». Sì comandante tutto bene. E poi oggi c’è un bel sole. «Beato lei, qui c’è ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 gen - Mercati: Powell non incanta, Wall Street e Nasdaq falliscono il rimbalzo. Solo vuoti d'aria o vera crisi? Perche' la Borsa impazzisce (Il Sole 24 Ore, ...