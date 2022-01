Inflazione. La grande minaccia. Il live-talk di Formiche (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’Inflazione è tornata. Ormai da tempo ospite indesiderato negli Stati Uniti, in Europa la crescita dei prezzi aleggia minacciosa, stimolando l’attenzione di istituzioni ed esperti sulle future scelte monetarie. Quali settori ne sono più impattati e quali saranno le conseguenze per il nostro Paese? Sono questi i temi centrali che verranno affrontati nel corso del live-talk organizzato dalla rivista Formiche lunedì 31 gennaio alle ore 12:00. Dopo i saluti introduttivi di Pier Carlo Padoan, economista, accademico e già ministro dell’Economia e delle finanze, interverranno Luigi Marattin, presidente della Commissione Finanze della Camera e professore di Economia politica all’Università di Bologna e Moreno Zani, presidente di Tendercapital. Laura Castelli, vice ministro dell’Economia e delle finanze si occuperà delle ... Leggi su formiche (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’è tornata. Ormai da tempo ospite indesiderato negli Stati Uniti, in Europa la crescita dei prezzi aleggia minacciosa, stimolando l’attenzione di istituzioni ed esperti sulle future scelte monetarie. Quali settori ne sono più impattati e quali saranno le conseguenze per il nostro Paese? Sono questi i temi centrali che verranno affrontati nel corso delorganizzato dalla rivistalunedì 31 gennaio alle ore 12:00. Dopo i saluti introduttivi di Pier Carlo Padoan, economista, accademico e già ministro dell’Economia e delle finanze, interverranno Luigi Marattin, presidente della Commissione Finanze della Camera e professore di Economia politica all’Università di Bologna e Moreno Zani, presidente di Tendercapital. Laura Castelli, vice ministro dell’Economia e delle finanze si occuperà delle ...

