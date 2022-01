Il Disertore | la pellicola in onda in prima serata su Rai3 nella Giornata della Memoria

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 27 gennaio 2022) In occasioneMondialela scelta diper la suaè il toccante film Il. Laa partire dalle ore 21:10 racconta la storia del soldatoWehrmacht di nome Walter Proska che partito per il fronte nell’ultima estateSecGuerra Mondiale si imbatte in Wanda, una prigioniera che lui stesso dovrebbe scortare per portarla ad un campo di concentramento. Scopri la trama, il cast e le curiosità de Ilinsugiovedì 27 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:10 circa. Il: le curiosità ed il cast del film Il ...