Green pass illimitato con terza dose? Cosa dicono Galli, Pregliasco e Bassetti (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Super Green pass, governo pronto ad allungarne la durata per chi ha completato il ciclo vaccinale con la terza dose (o booster). Ma per decidere sui tempi, 9 mesi, 1 anno o anche oltre, è necessaria una valutazione scientifica. Nel frattempo i virologi e gli esperti italiani, si dicono d’accordo con questa possibilità. Pregliasco – Dice sì al Green pass illimitato dopo tre dosi di vaccino anti-Covid il virologo Fabrizio Pregliasco, secondo il quale “non è fattibile, accettabile e riproponibile una quarta dose universale anche alla luce dei risultati preliminari israeliani non eccezionali rispetto a una somministrazione a intervalli ristretti”. “Si deve immaginare di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Super, governo pronto ad allungarne la durata per chi ha completato il ciclo vaccinale con la(o booster). Ma per decidere sui tempi, 9 mesi, 1 anno o anche oltre, è necessaria una valutazione scientifica. Nel frattempo i virologi e gli esperti italiani, sid’accordo con questa possibilità.– Dice sì aldopo tre dosi di vaccino anti-Covid il virologo Fabrizio, secondo il quale “non è fattibile, accettabile e riproponibile una quartauniversale anche alla luce dei risultati preliminari israeliani non eccezionali rispetto a una somministrazione a intervalli ristretti”. “Si deve immaginare di ...

