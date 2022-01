GF Vip, Stefano Bettarini durissimo con Alfonso Signorini: verrà querelato? (Di giovedì 27 gennaio 2022) Stefano Bettarini sembra proprio non accettare di essere stato squalificato nel Grande Fratello Vip 5 e ancora una volta si scaglia contro il programma ma soprattutto con Alfonso Signorini, che negli ultimi anni è sia conduttore che autore del reality show di Canale 5. “Ci si aspettava da te, conduttore e condottiero, uomo che aveva grandi responsabilità verso il pubblico sovrano, imparzialità e coerenza, avresti dovuto dare il giusto esempio” ha tuonato l’ex marito di Simona Ventura sul suo seguitissimo profilo Instagram. GF Vip, la madre di Gianmaria confessa: “Belen? Speravo finisse presto” Parlando delle ex del figlio Gianmaria Antinolfi, la donna ha tirato in ballo anche la show-girl argentina GF Vip, ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 27 gennaio 2022)sembra proprio non accettare di essere stato squalificato nel Grande Fratello Vip 5 e ancora una volta si scaglia contro il programma ma soprattutto con, che negli ultimi anni è sia conduttore che autore del reality show di Canale 5. “Ci si aspettava da te, conduttore e condottiero, uomo che aveva grandi responsabilità verso il pubblico sovrano, imparzialità e coerenza, avresti dovuto dare il giusto esempio” ha tuonato l’ex marito di Simona Ventura sul suo seguitissimo profilo Instagram. GF Vip, la madre di Gianmaria confessa: “Belen? Speravo finisse presto” Parlando delle ex del figlio Gianmaria Antinolfi, la donna ha tirato in ballo anche la show-girl argentina GF Vip, ...

stefanodonno75 : Love is better Love is Life da un'idea di Stefano Donno : Grande Fratello VIP - Alex Belli spiega la sua con... - redazionerumors : Gf Vip, Stefano Bettarini ha il dente avvelenato con Alfonso Signorini: “Despota” #alfonsosignorini - CaputoItalo : Love is better Love is Life da un'idea di Stefano Donno : Grande Fratello VIP - Alex Belli spiega la sua con... - infoitcultura : Sonia Bruganelli dice addio al GF Vip: il suo futuro è al fianco di Paolo e il figlio Stefano Bonolis - MAIKOL1212 : -