Gaia Girace: Non gireremo la quarta stagione de "L'amica geniale" (Di giovedì 27 gennaio 2022) Gaia Girace: «La mia Lila una guerriera che non si arrende» La Repubblica, pagina 31, di Silvia Fumarola. Gaia Girace è riservata: regala a Lila, che lavora in fabbrica e si ribella alle molestie, una forza incredibile. «È una guerriera» racconta l'attrice diciottenne, protagonista con Margherita Mazzucco della serie L'amica geniale – Storia di chi fugge e di chi resta di Daniele Luchetti, dai libri di Elena Ferrante. Andrà in onda dal 6 febbraio su Rai1. Anni '70, le due amiche/nemiche sono cresciute. Lenù, scrittrice di successo, torna nel rione e legge sui giornali le recensioni dei suoi libri; Lila è operaia. Vivono i conflitti e i cambiamenti politici, la loro storia si intreccia alla Storia, cercano sè stesse. Gaia, oggi è più sicura?«No, la timidezza sembra che ...

