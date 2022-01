Elezione Presidente: ancora un nulla di fatto, fronti contrapposti sempre più frammentati (Di giovedì 27 gennaio 2022) ancora in alto mare l'Elezione del 14esimo Presidente della Repubblica. Ieri 412 schede bianche. Il più votato il Presidente uscente Mattarella, 125 preferenze, ma dall'urna arrivano segnali di ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 27 gennaio 2022)in alto mare l'del 14esimodella Repubblica. Ieri 412 schede bianche. Il più votato iluscente Mattarella, 125 preferenze, ma dall'urna arrivano segnali di ...

Advertising

AlbertoBagnai : Salvo errore, il numero medio di scrutini per l’elezione di un Presidente della Repubblica (escluso il presidente p… - you_trend : ?? Elezione del Presidente della Repubblica, 3a votazione: ecco i risultati definitivi (dati ufficiali) #Quirinale… - you_trend : ?? Fumata nera anche per il secondo scrutinio dell'elezione del Presidente della Repubblica #Quirinale #MaratonaYouTrend - MutiLeonilde : RT @eziomauro: Elezione presidente della Repubblica, la terza votazione: nuova fumata nera. Slitta a domani il vertice di centrodestra. Let… - baldibaldon : Oggi giornata della memoria dell olocausto ,non si dimentichino i votanti all elezione del p d r che il presidente… -