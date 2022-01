Covid, studio su anziani: non sottovalutare sintomi lievi (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Il Covid può produrre effetti nel lungo periodo anche sui pazienti anziani meno vulnerabili che, dopo l’infezione, non hanno bisogno del ricovero in ospedale per i sintomi della malattia. È il messaggio che proviene da uno studio epidemiologico, pubblicato sul “Journal of the American Medical Directors Association”, a cura di Università di Firenze, Azienda ospedaliero-universitaria Careggi, Azienda Usl Toscana Centro (Atc) e Istituto Superiore di Sanità. I ricercatori, diretti da Mauro Di Bari – docente di Medicina interna dell’Ateneo fiorentino e direttore della Scuola di specializzazione di Geriatria – hanno confrontato, nel periodo marzo-novembre 2020, prima dell’avvento del vaccino, i dati sulla mortalità a un anno di soggetti ultra 75enni con Covid o altre patologie distinguendo ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Ilpuò produrre effetti nel lungo periodo anche sui pazientimeno vulnerabili che, dopo l’infezione, non hanno bisogno del ricovero in ospedale per idella malattia. È il messaggio che proviene da unoepidemiologico, pubblicato sul “Journal of the American Medical Directors Association”, a cura di Università di Firenze, Azienda ospedaliero-universitaria Careggi, Azienda Usl Toscana Centro (Atc) e Istituto Superiore di Sanità. I ricercatori, diretti da Mauro Di Bari – docente di Medicina interna dell’Ateneo fiorentino e direttore della Scuola di specializzazione di Geriatria – hanno confrontato, nel periodo marzo-novembre 2020, prima dell’avvento del vaccino, i dati sulla mortalità a un anno di soggetti ultra 75enni cono altre patologie distinguendo ...

