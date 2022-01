Covid | 155 697 nuovi casi e 389 decessi in 24 ore

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 27 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Nuovo calo deidi-19 in Italia nelle ultime 24 ore. Ipositivi, da quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute, sono 155.697 (contro i 167.206 dell’ultimo rilevamento), ma con 1.039.756 tamponi effettuati, determinando un tasso di positività in calo al 14,97%. Scendono anche i, 389 (426 il 26 gennaio).I guariti sono 165.779. Importante flessione del numero degli attualmente positivi che scendono di 10.128 unità per un totale di 2.706.453. Il calo si registra anche sul fronte dei ricoveri, con i reparti ordinari dove si trovano 19.853 pazienti, 148 in meno rispetto a ieri, altrettanto in discesa le terapie intensive che oggi flettono di 20 a 1.645 con 125ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 2.684.955 persone. La Lombardia è la prima ...