Australian Open 2022 | undicesima giornata | Barty fa un altro sport | la prima volta di Collins

Leggi su sportface

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Tantii protagonisti nell’di, che ha decretato finalisti e finaliste di doppio maschile e femminile, ma soprattutto del singolare femminile. A prendersi la scena è stata proprio la padrona di casa Ashleigh, che ha dominato unmatch ed ha raggiunto l’atto conclusivo del torneo per lain carriera. La giocatricea, match dopo match, si conferma la più forte del mondo e trionfa con una facilità disarmante, quasi facesse un. La vittima odierna è stata Madison Keys, in semifinale a Melbourne per ladal 2015, ...