Arriva la macchina risucchia-zanzare: addio punture! (Di giovedì 27 gennaio 2022) Potremo finalmente dire addio alle fastidiose (e pericolose) punture di zanzare? Forse sì. Grazie alla macchina risucchia-zanzare brevettata da un’azienda francese. Capiamo come funziona. Zanzara (wikipedia) – curiosauro.itLa macchina risucchia-zanzare Un’azienda francese ha brevettato una macchina che attrae gli insetti e li imprigiona. Attenzione: il meccanismo agisce in modo mirato. Attira solo le zanzare femmina simulando la presenza umana, poi le risucchia all’interno di un sacchetto. Le zanzare appartengono a un’estesa famiglia di insetti dell’ordine dei ditteri. Il gruppo conta almeno tremilacinquecento specie. Da sempre l’uomo combatte questi fastidiosi insetti, ma con scarso ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 27 gennaio 2022) Potremo finalmente direalle fastidiose (e pericolose) punture di? Forse sì. Grazie allabrevettata da un’azienda francese. Capiamo come funziona. Zanzara (wikipedia) – curiosauro.itLaUn’azienda francese ha brevettato unache attrae gli insetti e li imprigiona. Attenzione: il meccanismo agisce in modo mirato. Attira solo lefemmina simulando la presenza umana, poi leall’interno di un sacchetto. Leappartengono a un’estesa famiglia di insetti dell’ordine dei ditteri. Il gruppo conta almeno tremilacinquecento specie. Da sempre l’uomo combatte questi fastidiosi insetti, ma con scarso ...

Advertising

maddai_ : Nella mia macchina l’orario nel cruscotto è sbagliato per mesi. Poi finalmente arriva l’ora legale. E allora torna giusto. - TengoBottega : @beppe_grillo La macchina ad acqua che promettevi nei tuoi spettacoli, quando almeno facevi ridere, quando arriva? - currentlydeadd : -, breakdown mentre torno a casa, chiamo un'amica e le chiedo di cercare tra le farmacie di Caserta, chiamo mia cog… - macheamarezza : @Fa_fanculo Ma non ti offendere fancu mia vedrai che arriva la macchina - Fa_fanculo : RT @macheamarezza: @Fa_fanculo O ad aspettare una macchina che non arriva ?? -