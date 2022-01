27 Gennaio, Giorno della Memoria, bandiere esposte a mezz’asta. Iniziative, commemorazioni e rappresentazioni per non dimenticare la Shoa (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il Comune di Milano renderà pubblica la geomappa della popolazione ebraica censita a Milano nel 1938 in vista dell’emanazione delle leggi razziali fasciste; gli eventi di, Segrate, San Donato, San Giuliano e Peschiera Borromeo Leggi su 7giorni.info (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il Comune di Milano renderà pubblica la geomappapopolazione ebraica censita a Milano nel 1938 in vista dell’emanazione delle leggi razziali fasciste; gli eventi di, Segrate, San Donato, San Giuliano e Peschiera Borromeo

Il Giorno della Memoria Il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria " al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno ...

Giorno della Memoria, la programmazione dedicata sui canali Sky Sky Tg24 Quel giorno tu sarai a Novara Programmazione completa delle uscite nelle sale cinematografiche di provincia di Novara (Novara). Consultabile gratuitamente online, oltre 3000 cinema in tutte le città e comuni d'Italia. Orari, film, ...

