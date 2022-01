Venezia | Ullmann si presenta | «Tappa importante della mia carriera»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Oggi si ètoda neo giocatore del: le parole in conferenza del difensore arancioneroverde Giornata dizioni in casa. Ha parlato in conferenza stampa il neoacquisto. Le sue parole: CARATTERISTICHE – «Mi piace correre sulla fascia aiutando in entrambe le fase. Il modulo non mi fa differenze. La partita di San Siro è stata una grande emozione, quello che ho sempre sognato. Non mi aspettavo di giocare subito, anche se dal punto di vista fisico sto bene anche se posso migliorare la tenuta. Mi sono trovato bene sin da subito». DARMIAN-DUMFRIES – «E’ stata una bella sfida con Darmian e Dumfries. Sono grandi campioni ed è diverso rispetto al campionato austriaco».– «E’ una...