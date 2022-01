Seth Rollins | “Ecco perché ho citato Jon Moxley a SmackDown”

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Di recente ha fatto molto clamore il fatto cheabbia parlato di Jondurante un suo promo anell’ambito della sua rivalità con Roman Reigns. Il pubblico sembra aver molto apprezzato il fatto che il wrestler della AEW sia stato esplicitamente nominato addirittura con il suo nome d’arte extra WWE.ne ha parlato ai microfoni di TalkSports. Una dedica ai fan dello Shield “È stato easter egg per i fan che apprezzavano lo Shield e che sono ancora lì e che ci hanno seguito per anni”, ha dettoparlando didurante questa faida. “Sarebbe stato molto facile raccontare la storia di The Tribal Chief contro The Visionary. Una storia abbastanza semplice e ovvia per coloro che guardano lo show ogni settimana ma chi segue ...

