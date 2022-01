Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'dad solo per sintomatici? Documento regioni ci preoccupa' (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Il Documento che le regioni hanno preparato da sottoporre al Governo, che prevede la revisione e il superamento dell'attuale sistema di sorveglianza nelle scuole, procedendo alla sospensione della didattica in presenza solo per i soggetti sintomatici, alla sospensione del contact tracing e al mantenimento dell'autosorveglianza, "semplifica ma lascia perplessi e preoccupa. Noi ci adeguiamo ma ci prepariamo alle certe paure delle famiglie e dei docenti sulla disposizione che consente agli asintomatici positivi di stare in classe". Così all'Adnkronos la presidente dell'Associazione nazionale presidi del Lazio, Cristina Costarelli. La sindacalista, anche preside del liceo scientifico romano Newton prevede: "è ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Ilche lehanno preparato da sottoporre al Governo, che prevede la revisione e il superamento dell'attuale sistema di sorveglianza nelle scuole, procedendo alla sospensione della didattica in presenzaper i soggetti, alla sospensione del contact tracing e al mantenimento dell'autosorveglianza, "semplifica ma lascia perplessi e. Noi ci adeguiamo ma ci prepariamo alle certe paure delle famiglie e dei docenti sulla disposizione che consente agli apositivi di stare in classe". Così all'Adnkronos la presidente dell'Associazione nazionaledel, Cristina. La sindacalista, anche preside del liceo scientifico romano Newton prevede: "è ...

