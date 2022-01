Sanremo 2022, ancora Covid: positivo anche un operaio che lavora all’allestimento (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sanremo, teatro Ariston Nuovo caso di Covid all’Ariston, a sei giorni dall’inizio del Festival di Sanremo. Secondo quanto riporta l’Ansa, un operaio che lavora all’allestimento del 72esima edizione della kermesse, oggi è risultato positivo al tampone di routine e come da protocollo sarà sottoposto anche al test molecolare. Una settimana fa, a contrarre il virus era stato un orchestrale Rai. L’operaio in questione, stando a quanto si apprende, era asintomatico. A rivelare l’avvenuto contagio è stato uno dei controlli ai quali – ogni 72 ore – vengono sottoposti gli artisti e gli addetti ai lavori che entrano al teatro Ariston. Secondo i protocolli di cui si è dotata la manifestazione canora, il luogo che si appresta ad accogliere lo ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 26 gennaio 2022), teatro Ariston Nuovo caso diall’Ariston, a sei giorni dall’inizio del Festival di. Secondo quanto riporta l’Ansa, unchedel 72esima edizione della kermesse, oggi è risultatoal tampone di routine e come da protocollo sarà sottopostoal test molecolare. Una settimana fa, a contrarre il virus era stato un orchestrale Rai. L’in questione, stando a quanto si apprende, era asintomatico. A rivelare l’avvenuto contagio è stato uno dei controlli ai quali – ogni 72 ore – vengono sottoposti gli artisti e gli addetti ai lavori che entrano al teatro Ariston. Secondo i protocolli di cui si è dotata la manifestazione canora, il luogo che si appresta ad accogliere lo ...

