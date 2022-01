Rugby, Sei Nazioni 2022: l’Inghilterra perde Marler per Covid (Di mercoledì 26 gennaio 2022) l’Inghilterra perde uno dei suoi giocatori più esperti in vista dell’esordio nel Guinness Sei Nazioni 2022 che inizierà tra circa 10 giorni. Joe Marler ha dovuto dire addio al raduno della squadra di Eddie Jones in vista del torneo dopo che il pilone è risultato positivo al Covid-19. Una vera e propria sfortuna per Marler che era risultato positivo al Coronavirus già tre mesi fa, dovendo saltare in quell’occasione il test match autunnale tra l’Inghilterra e l’Australia. Il 31enne giocatore degli Harlequins tornò una settimana dopo, entrando dalla panchina nella partita contro il Sudafrica. Ora per Marler sarà una corsa contro il tempo per sperare di negativizzarsi in tempo per l’esordio del torneo, con l’Inghilterra in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 26 gennaio 2022)uno dei suoi giocatori più esperti in vista dell’esordio nel Guinness Seiche inizierà tra circa 10 giorni. Joeha dovuto dire addio al raduno della squadra di Eddie Jones in vista del torneo dopo che il pilone è risultato positivo al-19. Una vera e propria sfortuna perche era risultato positivo al Coronavirus già tre mesi fa, dovendo saltare in quell’occasione il test match autunnale trae l’Australia. Il 31enne giocatore degli Harlequins tornò una settimana dopo, entrando dalla panchina nella partita contro il Sudafrica. Ora persarà una corsa contro il tempo per sperare di negativizzarsi in tempo per l’esordio del torneo, conin ...

Ultime Notizie dalla rete : Rugby Sei Rugby: dalla A in giù ripresa non prima del 20 febbraio ... dopo la lunga pausa causata dal Covid - 19 , i campionati di serie A e di serie B di rugby . Per ... Sei già registrato? ACCEDI Le notizie + l'approfondimento: GdB+ con te in un clic Leggi qui il ...

"Contro i Dragons la mischia sarà fondamentale" ... priva dei 23 elementi convocati dall'Italrugby per il raduno del Sei Nazioni, venerdì giocherà a Newport contro i Dragons. A fare il punto della situazione per il Benetton Rugby è Nahuel Tetaz ...

Rugby, Italia: convocato Capuozzo per il Sei Nazioni Un’aggiunta nella rosa dell’Italia in vista del Guinness Sei Nazioni che inizierà tra circa 10 giorni. Kieran Crowley, infatti, ha convocato per il raduno di Verona Ange Capuozzo in vista dell’esordio ...

