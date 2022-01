Povertà educativa, 5 incontri per conoscerla e superarla (Di mercoledì 26 gennaio 2022) A margine della presentazione del Bando Educazione Diffusa 2022, ideato per contrastare la Povertà educativa e la marginalità sociale nei bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni, Fondazione Istituti Educativi e FACES (Fondazione Azzanelli Cedrelli Celati e per la Salute dei Fanciulli), in collaborazione con Alilò futuro anteriore – organizzano un ciclo di cinque appuntamenti aperti al pubblico per coinvolgere gli stakeholders delle istituzioni, delle comunità locali, del volontariato e trovare delle risposte alle esigenze dei più giovani e delle loro famiglie. L’emergenza pandemica ha portato alla luce in maniera prepotente i bisogni educativi dei ragazzi ed è necessario più che mai sostenere iniziative sul territorio che intervengano a loro favore. Primo appuntamento quindi giovedì 27 gennaio con “Le sorelle Povertà. ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 26 gennaio 2022) A margine della presentazione del Bando Educazione Diffusa 2022, ideato per contrastare lae la marginalità sociale nei bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni, Fondazione Istituti Educativi e FACES (Fondazione Azzanelli Cedrelli Celati e per la Salute dei Fanciulli), in collaborazione con Alilò futuro anteriore – organizzano un ciclo di cinque appuntamenti aperti al pubblico per coinvolgere gli stakeholders delle istituzioni, delle comunità locali, del volontariato e trovare delle risposte alle esigenze dei più giovani e delle loro famiglie. L’emergenza pandemica ha portato alla luce in maniera prepotente i bisogni educativi dei ragazzi ed è necessario più che mai sostenere iniziative sul territorio che intervengano a loro favore. Primo appuntamento quindi giovedì 27 gennaio con “Le sorelle. ...

