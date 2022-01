M5S non si fida di Conte: 'Gioca su troppi tavoli, così ci porta alle elezioni' (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Comunicati e vertici congiunti non bastano. Tra i grandi elettori cinquestelle cresce il malumore per la manovra di avvicinamento che avrebbe compiuto verso il . E anche tra le file del Pd c'è chi ... Leggi su leggo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Comunicati e vertici congiunti non bastano. Tra i grandi elettori cinquestelle cresce il malumore per la manovra di avvicinamento che avrebbe compiuto verso il . E anche tra le file del Pd c'è chi ...

Advertising

M5S_Europa : Il parere degli scienziati non lascia dubbi. #Gas e #nucleare non possono essere inseriti nella #tassonomia europea… - sebmes : Il fatto che Letta e Renzi abbiano voluto far sapere che non voterebbero per Frattini conferma che l’ipotesi è sul… - ItaliaViva : Questa elezione del 2022 ricorda per difficoltà quella del 2013. Nessuno ha la maggioranza. C'è il M5S che vuol far… - l_direnzo : RT @Michele_Arnese: Enrico Letta ha detto: serve «un profilo atlantico» per la massima carica dello Stato. Poco importa che il ministro deg… - mrcfsn : RT @_DAGOSPIA_: SOLO PER MENTANA CONTE SE LA 'STA GIOCANDO'MEGLIO DI TUTTI (VIDEO) –M5S E PD NON SI FIDANO... -