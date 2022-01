M5S, Diaco: bilancio horror sotto il profilo ambientale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma – “La giunta Gualtieri presenta un bilancio previsionale 2022-2024 da horror sotto il profilo ambientale: fondi tagliati su tutto e lungo tutti i Municipi della Capitale, da nord a sud, da est a ovest. Sono state stralciate le poste per il Casale della Cervelletta, per la manutenzione del Parco di Villa Ada, per il rischio idrogeologico del Municipio XV.” “Sui rifiuti l’investimento folle da 40 milioni non è servito a niente, Roma giorno dopo giorno è sempre di più un immondezzaio a cielo aperto: la situazione intorno ai cassonetti parla chiaro.” “Per non parlare del taglio da 3,5 milioni di euro operato sul benessere animale: evidentemente non è una priorità per loro, Gualtieri e Alfonsi sono ormai i migliori amici del peggiore randagismo”. Così in un comunicato Daniele Diaco, ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma – “La giunta Gualtieri presenta unprevisionale 2022-2024 dail: fondi tagliati su tutto e lungo tutti i Municipi della Capitale, da nord a sud, da est a ovest. Sono state stralciate le poste per il Casale della Cervelletta, per la manutenzione del Parco di Villa Ada, per il rischio idrogeologico del Municipio XV.” “Sui rifiuti l’investimento folle da 40 milioni non è servito a niente, Roma giorno dopo giorno è sempre di più un immondezzaio a cielo aperto: la situazione intorno ai cassonetti parla chiaro.” “Per non parlare del taglio da 3,5 milioni di euro operato sul benessere animale: evidentemente non è una priorità per loro, Gualtieri e Alfonsi sono ormai i migliori amici del peggiore randagismo”. Così in un comunicato Daniele, ...

