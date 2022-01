Lui la picchia, poi chiama i soccorsi. Ma intanto lei muore (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Le violenze fisiche e psicologiche andavano avanti da mesi: percosse, insulti, isolamento sociale forzato. Fino al tragico epilogo. Dopo l’ennesima aggressione, la sua fidanzata ha avuto una crisi respiratoria, al punto da indurlo a chiamare i soccorsi. Ma quando i sanitari sono arrivati nell’appartamento in zona San Paolo a Roma non hanno potuto far altro che accertare la morte della donna: sul suo corpo evidenti segni di violenze. I medici hanno immediatamente contattato la polizia di Stato, che ha arrestato l’uomo per maltrattamenti contro familiari e conviventi. Gli investigatori della IV sezione squadra mobile, specializzati nel contrasto ai reati di violenza di genere, insieme agli operatori dell’XI distretto di San Paolo e della polizia scientifica hanno raccolto “gravi indizi di reato in ordine a violenze fisiche e psicologiche”. Sul posto è ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Le violenze fisiche e psicologiche andavano avanti da mesi: percosse, insulti, isolamento sociale forzato. Fino al tragico epilogo. Dopo l’ennesima aggressione, la sua fidanzata ha avuto una crisi respiratoria, al punto da indurlo are i. Ma quando i sanitari sono arrivati nell’appartamento in zona San Paolo a Roma non hanno potuto far altro che accertare la morte della donna: sul suo corpo evidenti segni di violenze. I medici hanno immediatamente contattato la polizia di Stato, che ha arrestato l’uomo per maltrattamenti contro familiari e conviventi. Gli investigatori della IV sezione squadra mobile, specializzati nel contrasto ai reati di violenza di genere, insieme agli operatori dell’XI distretto di San Paolo e della polizia scientifica hanno raccolto “gravi indizi di reato in ordine a violenze fisiche e psicologiche”. Sul posto è ...

neXtquotidiano : I segni delle percosse ben visibili sul corpo Lui la picchia, poi chiama i soccorsi. Ma intanto lei muore - danimorri_ : @xxselenee Picchia il tuo capo così sarà lui a licenziarti e non pagherai niente - LuigiArgentier2 : @FangusAngus No, assolutamente, sta rovinando la sua di vita, sempre sotto scorta, non può fare una passeggiata la… - stardmgvnm : @celestialele Avoja, lui mica ci pensa al suo amico gay, per lui manco esiste. Tranne quando si picchia con uno per… - palermo24h : La moglie rifiuta un rapporto e lui la picchia, botte anche in strada arrestato dalla Guardia di Finanza nel catane… -