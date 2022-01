Lo stadio migliore d'Europa? Quello di Dortmund. E il peggiore è sorprendente (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il sito money.co.uk ha esaminato le recensioni dei tifosi di tutta Europa, tornati finalmente allo stadio dopo lo stop causato dalla pandemia. Ne emerge una classifica piena di sorprese: eccola Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il sito money.co.uk ha esaminato le recensioni dei tifosi di tutta, tornati finalmente allodopo lo stop causato dalla pandemia. Ne emerge una classifica piena di sorprese: eccola

Advertising

MateraSport24 : Questione stadio - Ecco le posizioni. Petraglia: 'Con il dialogo soluzione migliore'. Materdomini apre a due strade - ValentinoDepau2 : @PauDybala_JR ciao Paulo Dybala io sono un grandissimo tuo fan vorrei vederti in stadio ma I mie genitori non li pi… - Roblib63 : @FrancescoPuzon1 @Chiariello_CS Questa storia dello stadio fatiscente e dei mezzi pubblici non sta in piedi. Ho gir… - mic_aur : @Neurom D’accordo con te che il solo effetto stadio sarebbe la cosa migliore. Purtroppo non si può. In più con Dazn… - EmanueleDolce : @MondinoUmberto @occhioceruleo La sitazione è quasi la stessa. Con la differenza che l'Inter ha debiti molto molto… -