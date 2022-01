Licata: un uomo stermina l’intera famiglia e poi si suicida (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Licata, nell’Agrigentino. Un uomo stermina il fratello, la cognata e i suoi due figli di 11 e 15 anni, per poi togliersi la vita. Licata: una furia omicida per motivi di interesse Una furia omicida probabilmente causata da <<motivi di interesse>>. A Licata, in provincia di Agrigento, un uomo di 48 anni, ha ucciso a colpi di pistola il fratello, la cognata e due nipoti prima di fuggire. Durante lo sparo, era al telefono con i Carabinieri. Durante la sua fuga è stato braccato dalle Forze dell’Ordine. Da qui la decisione di spararsi in una strada distante dal luogo della strage, in contrada Safarello, dove è stato poi trovato che ancora respirava e trasferito d’urgenza all’ospedale di Caltanissetta. L’omicida era stato rintracciato al telefono dagli investigatori ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022), nell’Agrigentino. Unil fratello, la cognata e i suoi due figli di 11 e 15 anni, per poi togliersi la vita.: una furia omicida per motivi di interesse Una furia omicida probabilmente causata da < >. A, in provincia di Agrigento, undi 48 anni, ha ucciso a colpi di pistola il fratello, la cognata e due nipoti prima di fuggire. Durante lo sparo, era al telefono con i Carabinieri. Durante la sua fuga è stato braccato dalle Forze dell’Ordine. Da qui la decisione di spararsi in una strada distante dal luogo della strage, in contrada Safarello, dove è stato poi trovato che ancora respirava e trasferito d’urgenza all’ospedale di Caltanissetta. L’omicida era stato rintracciato al telefono dagli investigatori ...

Advertising

Tg3web : Ci sono anche due bambini, di 11 e 15 anni, tra le quattro vittime della strage di questa mattina a Licata, in pro… - andfranchini : Un uomo ha sterminato la famiglia del fratello per una lite su un'eredità - TGEUR24 : Tragedia a #licata dove un uomo si è tolto la vita dopo aver ucciso suo fratello, la cognata e i due nipoti???? - franser_real : Sicilia, uccide quattro familiari e si suicida: tra le vittime due minori - ScrivoLibero : Una presunta lite in famiglia trasformata in tragedia. E' accaduto a Licata, dove un uomo 48enne avrebbe sparato e… -