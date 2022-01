Kennard show | 7 punti negli ultimi 9 secondi! I Clippers vincono così a Washington

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Kennard show

Sky Sport

Nella gara della notte Nba, i Los Angeles Clippers vincono in casa dei Washington Wizards per 116 - 115, dopo una clamorosa rimonta. Guarda gli highlights del matchNella gara della notte Nba, i Los Angeles Clippers vincono in casa dei Washington Wizards per 116 - 115, dopo una clamorosa rimonta. Guarda gli highlights del matchNow they’re just being silly. After coming back to win games despite deficits of 24 and 25 points already this season – this month, in fact – the Clippers spotted the host Washington Wizards 35 points ...Luke Kennard scored seven points inside the final 9 seconds, including a go-ahead four-point play with 1.9 seconds remaining, and the Los Angeles Clippers overcame a 35-point first-half deficit to ...