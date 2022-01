Italia's Got Talent 2022, streaming gratis e diretta TV8? Dove vedere seconda puntata (Di mercoledì 26 gennaio 2022) C’è grande attesa per la nuova edizione di Italia's Got Talent 2022 che prenderà il via mercoledì 19 gennaio alle ore 21.15 e durerà fino al 23 marzo, per un totale di otto puntate di audizioni... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 26 gennaio 2022) C’è grande attesa per la nuova edizione di's Gotche prenderà il via mercoledì 19 gennaio alle ore 21.15 e durerà fino al 23 marzo, per un totale di otto puntate di audizioni...

Advertising

tvblogit : Italia’s Got Talent 2022: anticipazioni puntata 26 gennaio 2022, concorrenti, giudici - ilarialr : RT @Superstition_97: A Italia's got talent un concorrente canta tutti i frutti e io penso subito a loro? #Amici21 - bellicapelli15 : Italia’s Got Talent 2022: anticipazioni puntata 26 gennaio 2022, concorrenti, giudici - Giusi2677 : - robgar80 : RT @lauracarcano: La notizia del giorno è il caro benzina per la maggior parte degli italiani. Così, volevo aprire una finestra sul reale m… -