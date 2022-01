“Io dentro ho visto tutto”. Alex Belli e Soleil (e Delia), l’ex GF Vip c’era eccome. E ora spara a zero (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Fino a dieci giorni fa Carmen Russo è stata una delle protagoniste del GF Vip. È stata l’eliminata della puntata di venerdì 14 gennaio del “Grande Fratello Vip”: la concorrente è stata battuta al televoto da Federica Calemme e Soleil Sorge. “È stata una Bellissima esperienza, penso di non essermi risparmiata ed essere sempre stata me stessa” commenta la showgirl una volta raggiunto lo studio di Alfonso Signorini. È rimasta in Casa oltre quattro mesi e per tutti i concorrenti era un punto di riferimento fisso. Conosce molto bene tutte le dinamiche di questo reality e proprio per sfruttare le sue competenze è stata intervistata dal GF Vip Party. Il discorso, e non poteva essere diversamente, cade sul triangolo fra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Carmen Russo non l’ha mai ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Fino a dieci giorni fa Carmen Russo è stata una delle protagoniste del GF Vip. È stata l’eliminata della puntata di venerdì 14 gennaio del “Grande Fratello Vip”: la concorrente è stata battuta al televoto da Federica Calemme eSorge. “È stata unassima esperienza, penso di non essermi risparmiata ed essere sempre stata me stessa” commenta la showgirl una volta raggiunto lo studio di Alfonso Signorini. È rimasta in Casa oltre quattro mesi e per tutti i concorrenti era un punto di riferimento fisso. Conosce molto bene tutte le dinamiche di questo reality e proprio per sfruttare le sue competenze è stata intervistata dal GF Vip Party. Il discorso, e non poteva essere diversamente, cade sul triangolo fraDuran eSorge. Carmen Russo non l’ha mai ...

rachi_2808 : RT @onordelvero2: il punto è che ho già visto Paolo Ciavarro non voler fare nulla là dentro per le telecamere… ora sta per veder nascere il… - _jenniiifer__ : RT @onordelvero2: il punto è che ho già visto Paolo Ciavarro non voler fare nulla là dentro per le telecamere… ora sta per veder nascere il… - FrappSinger : @VAngeloAnonimo @Antonel72713840 @martelgeppj1 @Erminio71890018 @mirco63mirco @Pontifex_it Ti ricordo che, visto ch… - didonatoerica1 : RT @onordelvero2: il punto è che ho già visto Paolo Ciavarro non voler fare nulla là dentro per le telecamere… ora sta per veder nascere il… - masi_anaibaf : RT @onordelvero2: il punto è che ho già visto Paolo Ciavarro non voler fare nulla là dentro per le telecamere… ora sta per veder nascere il… -