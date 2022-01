Inter-Atalanta, accordo fatto per Gosens: i suoi agenti a Milano per i dettagli (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Robin Gosens diventerà presto un giocatore dell’Inter: è stato infatti raggiunto negli ultimi minuti l’accordo tra la società del presidente Zhang e l’Atalanta per l’esterno tedesco, al momento ai box per un infortunio muscolare. Nel gioco delle offerte e dei rilanci, l’intesa sarebbe stata trovata sulla base di 25 milioni: tre immediati per il prestito, 22 per il riscatto obbligatorio, ai quali potrebbero aggiungersi eventuali bonus legati alle prestazioni sportive. Nel pomeriggio di mercoledì gli agenti di Gosens sono arrivati nella sede milanese dell’Inter, per discutere dei dettagli economici da inserire nel contratto e chiudere l’operazione con la firma: il nuovo stipendio dovrebbe aggirarsi attorno ai 3 milioni, praticamente triplicato rispetto a ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Robindiventerà presto un giocatore dell’: è stato infatti raggiunto negli ultimi minuti l’tra la società del presidente Zhang e l’per l’esterno tedesco, al momento ai box per un infortunio muscolare. Nel gioco delle offerte e dei rilanci, l’intesa sarebbe stata trovata sulla base di 25 milioni: tre immediati per il prestito, 22 per il riscatto obbligatorio, ai quali potrebbero aggiungersi eventuali bonus legati alle prestazioni sportive. Nel pomeriggio di mercoledì glidisono arrivati nella sede milanese dell’, per discutere deieconomici da inserire nel contratto e chiudere l’operazione con la firma: il nuovo stipendio dovrebbe aggirarsi attorno ai 3 milioni, praticamente triplicato rispetto a ...

