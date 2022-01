Il FMI chiede a El Salvador di riconsiderare la decisione su Bitcoin a causa di rischi potenziali

Advertising

Il 2021 è stato un anno fondamentale per il mondo delle criptovalute , non solo per via del doppio all time high fatto registrare da Bitcoin ad aprile e novembre, ma soprattutto per l'evoluzione cui è ...... Gita Gopinath, nella conferenza stampa di presentazione del rapporto World economic outlook (Weo) sottolineando che lo staff delsta lavorando "a stretto contatto con le autorità argentine nell'...Il Fondo Monetario Internazionale non vede di buon occhio la mossa di El Salvador e chiede un passo indietro su quella che è stata una svolta storica per il mondo delle cripto ...Il Fondo Monetario Internazionale sta esortando El Salvador a sospendere lo status di moneta a corso legale di Bitcoin per i troppi rischi.