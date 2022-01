GF Vip | Manuel Bortuzzo e i primi pensieri lontano da Lulù che ci commuovono

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) La sua uscita dal Grande Fratello Vip era stata annunciata,con il prolungamento del reality non avrebbe potuto continuare nel suo percorso. A fornire le ragioni era stato il padre, che aveva spiegato che il nuotatore era molto dimagrito nelle ultime settimane, aveva perso massa muscolare, da qui la necessità di tornare ai suoi allenamenti per poter tornare in forma. Il suo percorso nella casa più spiata di Italia è stato importante, segnato anche dall’amore. Connon è sempre stato semplice, soprattutto all’inizio non è stato tutto rosa e fiori. Ma nell’ultimo periodo qualcosa è cambiato ed è sbocciato un sentimento importante, che ha emozionato dentro e fuori la casa. Ed è stato proprio, uscito dalla casa del GF Vip, a volere esternare i suoi ...

Advertising

cherry19611883 : RT @hopeangel365: Katia Ricciarelli ha ricominciato a perculare Lulù #gfvip #lulu #fairylu #Manuel #jeru #Barù - IsaeChia : #GfVip 6, Carmen Russo: “Il legame che sta nascendo tra Soleil Sorge e Delia Duran? Molto forzato!” La showgirl sv… - claudiamutti67 : RT @hopeangel365: Katia Ricciarelli ha ricominciato a perculare Lulù #gfvip #lulu #fairylu #Manuel #jeru #Barù - hopeangel365 : Katia Ricciarelli ha ricominciato a perculare Lulù #gfvip #lulu #fairylu #Manuel #jeru #Barù - infoitcultura : GF Vip 6, Lulù Selassiè trova una lettera di Manuel Bortuzzo -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Manuel

leggi anche GFBortuzzo: ecco le sue bellissime sorelle Una Vita: Jacinto è preoccupato per l'arrivo di sua zia Marcellina, come ci fanno sapere gli spoiler, oltre a far sapere a Jacinto ...Aldo Montano e Alex Belli erano molto amici agli inizi della loro esperienza come concorrenti nella Casa del Grande Fratello6 . Il famoso schermidore, il bellissimo attore e il nuotatoreBortuzzo formavano un gruppetto di amici davvero inseparabile. Poi qualcosa si è rotto tra Aldo Montano e Alex Belli a tal ...Durante le ultime ore trascorse insieme al nuotatore Lulù Hailé Selassié gli ha consegnato una lettera per ricordargli tutto il suo amore. Bortuzzo, quasi commosso, ha risposto alla ragazza confermand ...L’amicizia tra Manuel Bortuzzo e Aldo Montano, due dei concorrenti della sesta edizione del “ Grande Fratello Vip ” condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli su Canale ...