Gare clandestine e insulti alla Polizia: “Ora pene esemplari e immediate, non si può più sottovalutare” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Esprimo plauso per la professionalità e la competenza con cui la Questura e la Polizia Stradale di Bergamo, quasi in tempo reale, hanno identificato e denunciato tutti coloro i quali a Orio al Serio hanno effettuato corse clandestine e oltraggiato l’equipaggio della squadra Volante intervenuta per interrompere la loro attività illegale che metteva a repentaglio la sicurezza degli utenti e degli stessi partecipanti alla competizione”: ad affermarlo è Felice Romano, Segretario Generale del SIULP, commentando i fatti balzati alle cronache nella giornata di martedì 25 gennaio, con l’identificazione di venti giovani tra i 16 e i 23 anni. Un episodio che il segretario provinciale Laura Menotti ha condiviso e discusso con la segreteria nazionale: “Episodi del genere – ha detto -, che denotano una tendenza dei più giovani, organizzati e resi ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Esprimo plauso per la professionalità e la competenza con cui la Questura e laStradale di Bergamo, quasi in tempo reale, hanno identificato e denunciato tutti coloro i quali a Orio al Serio hanno effettuato corsee oltraggiato l’equipaggio della squadra Volante intervenuta per interrompere la loro attività illegale che metteva a repentaglio la sicurezza degli utenti e degli stessi partecipanticompetizione”: ad affermarlo è Felice Romano, Segretario Generale del SIULP, commentando i fatti balzati alle cronache nella giornata di martedì 25 gennaio, con l’identificazione di venti giovani tra i 16 e i 23 anni. Un episodio che il segretario provinciale Laura Menotti ha condiviso e discusso con la segreteria nazionale: “Episodi del genere – ha detto -, che denotano una tendenza dei più giovani, organizzati e resi ...

