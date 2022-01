FaZe Clan sta per completare il suo team dell’Academy: in arrivo Bones, Cade3k e Yoshii (Di mercoledì 26 gennaio 2022) FaZe Clan sembra intenzionata ad ingaggiare il trio di Teal Seam come roster della propria Academy di VALORANT. Stando a quanto riferito dal sito DotEsports, l’organizzazione nordamericana di esports si assicurerà quindi “Bones”, Cade “Cade3k” Warren e Binh “Yoshii” Warren, che andranno quindi ad aggiungersi a “wubby” ed Erik “d1msumboi” Almhjell per completare il roster dell’Academy. Bones è un giocatore emergente, ma nonostante la sua giovanissima età (ha appena 14 anni, ndr) è già riuscito ad impressionare molti con la sua incredibile potenza di fuoco. Cade3k, principalmente un giocatore controller, ha fatto registrare un incredibile 1,48 KD negli ultimi 60 giorni. Yoshii è un altro elemento di ottimo livello, con ... Leggi su esports247 (Di mercoledì 26 gennaio 2022)sembra intenzionata ad ingaggiare il trio di Teal Seam come roster della propria Academy di VALORANT. Stando a quanto riferito dal sito DotEsports, l’organizzazione nordamericana di esports si assicurerà quindi “”, Cade “” Warren e Binh “” Warren, che andranno quindi ad aggiungersi a “wubby” ed Erik “d1msumboi” Almhjell peril rosterè un giocatore emergente, ma nonostante la sua giovanissima età (ha appena 14 anni, ndr) è già riuscito ad impressionare molti con la sua incredibile potenza di fuoco., principalmente un giocatore controller, ha fatto registrare un incredibile 1,48 KD negli ultimi 60 giorni.è un altro elemento di ottimo livello, con ...

