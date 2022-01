False vaccinazioni per 150 euro: due infermieri arrestati a Napoli (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Un infermiere e un operatore sociosanitario simulavano la somministrazione di vaccinazioni anti Covid-19, disperdendo le dosi in un batuffolo di ovatta, in cambio della consegna di 150 euro da parte dei pazienti che così ottenevano il Green pass. Per questo i due, dipendenti della Asl Napoli Centro, impegnati in un hub vaccinale della città come infermiere e operatore socio sanitario, sono stati arrestati dai militari del Nas di Napoli in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli. I reati contestati sono corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, peculato e falso in atto pubblico. In totale sono oltre 30 i casi emersi di persone, reclutate dall’operatore socio sanitario, che previa consegna di 150 euro ricevevano una ... Leggi su open.online (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Un infermiere e un operatore sociosanitario simulavano la somministrazione dianti Covid-19, disperdendo le dosi in un batuffolo di ovatta, in cambio della consegna di 150da parte dei pazienti che così ottenevano il Green pass. Per questo i due, dipendenti della AslCentro, impegnati in un hub vaccinale della città come infermiere e operatore socio sanitario, sono statidai militari del Nas diin esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di. I reati contestati sono corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, peculato e falso in atto pubblico. In totale sono oltre 30 i casi emersi di persone, reclutate dall’operatore socio sanitario, che previa consegna di 150ricevevano una ...

