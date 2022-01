Elle donne la vie à des jumelles après 16 fausses couches (Di mercoledì 26 gennaio 2022) après 16 fausses couches, Emma White, Britannique de 38 ans, a donné la vie à des jumElles à l’automne 2021. Un véritable miracle de la vie. Le 2 octobre 2021, Emma White, 38 ans, a donné naissance à deux merveilleuses petites filles : Aurora Azalea et Ophelia Lili. Pourtant, rien ne destinait cette jeune britannique, déjà maman d’une petite fille Molly Rose, 12 ans, à ravoir des enfants. En effet, au cours de sa vie, Emma a souffert de 16 interruptions spontanées de grossesse. “Mes fausses-couches ont commencé lorsque je n’étais qu’une adolescente, confie-t-Elle au Daily Mirror. J’en ai eu 16, toutes avant neuf semaines. C’était absolument terrible.” Pour cette raison, Emma avait décidé de ne plus essayer de procréer. Mais tout a changé lorsqu’Elle a ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 26 gennaio 2022)16, Emma White, Britannique de 38 ans, a donné la vie à des jums à l’automne 2021. Un véritable miracle de la vie. Le 2 octobre 2021, Emma White, 38 ans, a donné naissance à deux merveilleuses petites filles : Aurora Azalea et Ophelia Lili. Pourtant, rien ne destinait cette jeune britannique, déjà maman d’une petite fille Molly Rose, 12 ans, à ravoir des enfants. En effet, au cours de sa vie, Emma a souffert de 16 interruptions spontanées de grossesse. “Mesont commencé lorsque je n’étais qu’une adolescente, confie-t-au Daily Mirror. J’en ai eu 16, toutes avant neuf semaines. C’était absolument terrible.” Pour cette raison, Emma avait décidé de ne plus essayer de procréer. Mais tout a changé lorsqu’a ...

Advertising

tsukkkicore : ELLE MA DONNÉ 700 PA SJJSJSJZJSJ - Neolectron : OH l'intro elle me donne envie de te casser la gueule kjasdfkhjasdfkhjfasdkhjjasdfkhjkhdafs - aiedroma : #diritti #gendergap??La Rai ha ufficialmente aderito al memorandum d'intesa 'No women no panel', nato in seno alla C… - linosegna : RT @nicomanetta1: Violenza donne: un app in Congo per combattere la situazione - - nicomanetta1 : Violenza donne: un app in Congo per combattere la situazione - -