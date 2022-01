Elezioni Presidente della Repubblica: le combinazioni possibili del voto (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Elezioni Presidente della Repubblica: nessuno degli schieramenti presenti in Parlamento e tantomeno nessun partito può eleggere da solo il prossimo Capo dello Stato. Sarà fondamentale il ruolo dei partiti più piccoli e del Gruppo Misto nella scelta del nuovo inquilino del Quirinale. Elezioni Presidente della Repubblica: le soglie da superare Elezioni Presidente della Repubblica: i grandi elettori chiamati a scegliere il prossimo Capo dello Stato in tutto 1.009. Nello specifico, 630 deputati, 321 senatori, 58 delegati regionali (solo 1 per la Valle D’Aosta, 3 per le altre regioni). L’elezione nel corso dei primi 3 scrutini scatta con due terzi dei voti totali: ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 26 gennaio 2022): nessuno degli schieramenti presenti in Parlamento e tantomeno nessun partito può eleggere da solo il prossimo Capo dello Stato. Sarà fondamentale il ruolo dei partiti più piccoli e del Gruppo Misto nella scelta del nuovo inquilino del Quirinale.: le soglie da superare: i grandi elettori chiamati a scegliere il prossimo Capo dello Stato in tutto 1.009. Nello specifico, 630 deputati, 321 senatori, 58 delegati regionali (solo 1 per la Valle D’Aosta, 3 per le altre regioni). L’elezione nel corso dei primi 3 scrutini scatta con due terzi dei voti totali: ...

