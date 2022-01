Donna positiva al Covid soccorre un motociclista e viene condannata (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Singolare l’esperienza vissuta dalla signora Maristella, 56 anni, residente in un paesino del padovano: ha soccorso un motociclista che aveva fatto un incidente fuori casa sua. Interviene per prima, uscendo di casa e viene denunciata per violazione della quarantena. La signora infatti era positiva al Covid: è stata condannata a due mesi di reclusione “per aver violato la quarantena senza giustificato motivo”. La condanna è stata poi convertita in 4.500€ di multa. Se Maristella fosse stata una parlamentare, invece, in questi giorni si sarebbe potuta recare fino a Roma, fare 500 km circa con la propria auto, fermarsi almeno una volta in un autogrill per andare alla toilette, ristorarsi e per fare carburante. Questo è il Paese della contraddizione, dove chi ci rimette è sempre la povera ... Leggi su ilblogdigio (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Singolare l’esperienza vissuta dalla signora Maristella, 56 anni, residente in un paesino del padovano: ha soccorso unche aveva fatto un incidente fuori casa sua. Interper prima, uscendo di casa edenunciata per violazione della quarantena. La signora infatti eraal: è stataa due mesi di reclusione “per aver violato la quarantena senza giustificato motivo”. La condanna è stata poi convertita in 4.500€ di multa. Se Maristella fosse stata una parlamentare, invece, in questi giorni si sarebbe potuta recare fino a Roma, fare 500 km circa con la propria auto, fermarsi almeno una volta in un autogrill per andare alla toilette, ristorarsi e per fare carburante. Questo è il Paese della contraddizione, dove chi ci rimette è sempre la povera ...

Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Una donna di 28 anni, positiva al Covid e non vaccinata, è morta nei giorni scorsi al Policlinico Umberto I di Roma. La P… - OhWhatFun__ : All’ottavo mese di gravidanza, il 27 dicembre del 2021, la donna inizia a tossire e ha dolore alle ossa. Scopre di… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Una donna di 28 anni, positiva al Covid e non vaccinata, è morta nei giorni scorsi al Policlinico Umberto I di Roma. La P… - aly223 : @31117410ead7450 Ho una cognata ed un cognato. Con mio cognato il rapporto non è strettissimo però comunque è una b… - DisciplesDu : RT @Agenzia_Ansa: Una donna di 28 anni, positiva al Covid e non vaccinata, è morta nei giorni scorsi al Policlinico Umberto I di Roma. La P… -